ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5286 للشراء في تحديث 02:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1 مايو الساعة 2:00 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5309 جنيهًا للبيع و5286 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5309 جنيهًا للبيع و 5280 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4866 جنيهًا للبيع و4845 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4866 جنيهًا للبيع و4840 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4645 جنيهًا للبيع و4625 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4645 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3981 جنيهًا للبيع و3964 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3981 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3097 جنيهًا للبيع و3083 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2654 جنيهًا للبيع و2643 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 165115 جنيهًا للبيع و164404 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 165115 جنيهًا للبيع و164226 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37160 جنيهًا للبيع و37000 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37160 جنيهًا للبيع و 36960 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 2:00 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4625 جنيه للشراء، وللبيع 4645 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23125 جنيه للشراء، وللبيع 23225 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46250 جنيه للشراء، وللبيع 46450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115625 جنيه للشراء، وللبيع 116125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 231250 جنيه للشراء، وللبيع 232250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 462500 جنيه للشراء، وللبيع 464500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 693750 جنيه للشراء، وللبيع 696750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 925000 جنيه للشراء، وللبيع 929000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1156250 جنيه للشراء، وللبيع 1161250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.