تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5257 للشراء في تحديث 03:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1 مايو الساعة 3:05 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5286 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 17 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5297 جنيهًا للبيع و5274 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4845 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 16 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4856 جنيهًا للبيع و4835 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4625 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 15 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4635 جنيهًا للبيع و4615 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3964 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 13 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 3083 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 8 جنيهًا ليبلغ 2643 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2649 جنيهًا للبيع و2637 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 164404 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 533 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 164760 جنيهًا للبيع و 164049 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37000 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 120 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37080 جنيهًا للبيع و36920 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 3:05 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4600 جنيه للشراء، وللبيع 4625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23000 جنيه للشراء، وللبيع 23125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46000 جنيه للشراء، وللبيع 46250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115000 جنيه للشراء، وللبيع 115625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230000 جنيه للشراء، وللبيع 231250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460000 جنيه للشراء، وللبيع 462500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 690000 جنيه للشراء، وللبيع 693750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 920000 جنيه للشراء، وللبيع 925000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1150000 جنيه للشراء، وللبيع 1156250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.