ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5274 للشراء في تحديث 03:50 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 1 مايو الساعة 3:50 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5297 جنيهًا للبيع و5274 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5297 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4856 جنيهًا للبيع و4835 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4856 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4635 جنيهًا للبيع و4615 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3973 جنيهًا للبيع و3956 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 3090 جنيهًا للبيع و3077 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3090 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2649 جنيهًا للبيع و2637 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2649 جنيهًا للبيع و 2631 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 164760 جنيهًا للبيع و164049 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 356 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 164760 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 37080 جنيهًا للبيع و36920 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37080 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 3:50 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4615 جنيه للشراء، وللبيع 4635 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23075 جنيه للشراء، وللبيع 23175 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46150 جنيه للشراء، وللبيع 46350 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115375 جنيه للشراء، وللبيع 115875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230750 جنيه للشراء، وللبيع 231750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 461500 جنيه للشراء، وللبيع 463500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 692250 جنيه للشراء، وللبيع 695250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 923000 جنيه للشراء، وللبيع 927000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1153750 جنيه للشراء، وللبيع 1158750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.