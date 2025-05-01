تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5274 للشراء في تحديث 04:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 1 مايو الساعة 4:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5297 جنيهًا للبيع و5274 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 4856 جنيهًا للبيع و4835 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4635 جنيهًا للبيع و4615 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4640 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3973 جنيهًا للبيع و3956 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3977 جنيهًا للبيع و 3960 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3090 جنيهًا للبيع و3077 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3093 جنيهًا للبيع و3080 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2649 جنيهًا للبيع و2637 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2651 جنيهًا للبيع و2640 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 164760 جنيهًا للبيع و164049 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 177 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 164937 جنيهًا للبيع و164226 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37080 جنيهًا للبيع و36920 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 4:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4615 جنيه للشراء، وللبيع 4635 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23075 جنيه للشراء، وللبيع 23175 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46150 جنيه للشراء، وللبيع 46350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115375 جنيه للشراء، وللبيع 115875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 230750 جنيه للشراء، وللبيع 231750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 461500 جنيه للشراء، وللبيع 463500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 692250 جنيه للشراء، وللبيع 695250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 923000 جنيه للشراء، وللبيع 927000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1153750 جنيه للشراء، وللبيع 1158750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.