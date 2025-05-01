تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5269 للشراء في تحديث 05:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 1 مايو الساعة 5:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5291 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5297 جنيهًا للبيع و5274 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4850 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 4630 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3969 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3973 جنيهًا للبيع و3956 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3087 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3090 جنيهًا للبيع و 3077 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2646 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2649 جنيهًا للبيع و2637 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 164582 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 164760 جنيهًا للبيع و164049 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 37040 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37080 جنيهًا للبيع و36920 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 5:20 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4610 جنيه للشراء، وللبيع 4630 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23050 جنيه للشراء، وللبيع 23150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46100 جنيه للشراء، وللبيع 46300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115250 جنيه للشراء، وللبيع 115750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230500 جنيه للشراء، وللبيع 231500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 461000 جنيه للشراء، وللبيع 463000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 691500 جنيه للشراء، وللبيع 694500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 922000 جنيه للشراء، وللبيع 926000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1152500 جنيه للشراء، وللبيع 1157500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.