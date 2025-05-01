ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5286 للشراء في تحديث 05:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 1 مايو الساعة 5:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5314 جنيهًا للبيع و5286 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 23 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5286 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4871 جنيهًا للبيع و4845 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 21 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4845 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4650 جنيهًا للبيع و4625 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 20 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4625 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3986 جنيهًا للبيع و3964 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 17 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3100 جنيهًا للبيع و3083 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 13 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 12 جنيهًا ليبلغ 2657 جنيهًا للبيع و2643 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2643 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 165293 جنيهًا للبيع و164404 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 711 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 164404 جنيهًا للبيع و 163693 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37200 جنيهًا للبيع و37000 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 160 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37000 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3219.06 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3222.62 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 5:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4625 جنيه للشراء، وللبيع 4650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23125 جنيه للشراء، وللبيع 23250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46250 جنيه للشراء، وللبيع 46500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115625 جنيه للشراء، وللبيع 116250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 231250 جنيه للشراء، وللبيع 232500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 462500 جنيه للشراء، وللبيع 465000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 693750 جنيه للشراء، وللبيع 697500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 925000 جنيه للشراء، وللبيع 930000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1156250 جنيه للشراء، وللبيع 1162500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.