تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5257 للشراء في تحديث 06:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 1 مايو الساعة 6:25 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5291 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5286 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4850 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4845 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4630 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 3969 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 3087 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3083 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2646 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 2 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2643 جنيهًا للبيع و 2631 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 164582 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 177 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 164404 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 37040 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37000 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 6:25 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4600 جنيه للشراء، وللبيع 4630 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23000 جنيه للشراء، وللبيع 23150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46000 جنيه للشراء، وللبيع 46300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115000 جنيه للشراء، وللبيع 115750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230000 جنيه للشراء، وللبيع 231500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460000 جنيه للشراء، وللبيع 463000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 690000 جنيه للشراء، وللبيع 694500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 920000 جنيه للشراء، وللبيع 926000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1150000 جنيه للشراء، وللبيع 1157500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.