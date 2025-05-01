ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5263 للشراء في تحديث 07:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 1 مايو الساعة 7:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5286 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4845 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4840 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4625 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3964 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 3083 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2643 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 2 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2640 جنيهًا للبيع و 2629 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 164404 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 177 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 37000 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 3217.25 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3215.43 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 7:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4605 جنيه للشراء، وللبيع 4625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23025 جنيه للشراء، وللبيع 23125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46050 جنيه للشراء، وللبيع 46250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115125 جنيه للشراء، وللبيع 115625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230250 جنيه للشراء، وللبيع 231250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 460500 جنيه للشراء، وللبيع 462500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 690750 جنيه للشراء، وللبيع 693750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 921000 جنيه للشراء، وللبيع 925000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1151250 جنيه للشراء، وللبيع 1156250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.