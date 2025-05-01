تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5257 للشراء في تحديث 07:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1 مايو الساعة 7:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5286 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4840 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3964 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3083 جنيهًا للبيع و 3070 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 2 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2643 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 177 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 164404 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37000 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 7:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4600 جنيه للشراء، وللبيع 4620 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23000 جنيه للشراء، وللبيع 23100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46000 جنيه للشراء، وللبيع 46200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115000 جنيه للشراء، وللبيع 115500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230000 جنيه للشراء، وللبيع 231000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460000 جنيه للشراء، وللبيع 462000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 690000 جنيه للشراء، وللبيع 693000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 920000 جنيه للشراء، وللبيع 924000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1150000 جنيه للشراء، وللبيع 1155000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.