ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 04:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:35 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في ميد بنك حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الدولار الأمريكي بمقدار 13 قرشًا ليسجل 49.58 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.03 جنيها، وللبيع عند 49.17 جنيها.

بنك مصر: الدولار الأمريكي يسجل 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: الدولار الأمريكي يسجل 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

بنك البركة: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.45 جنيها، وللبيع عند 49.55 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.58 جنيها، وسعر البيع 49.60 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.05 جنيها، وسعر البيع هو 49.15 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.13 جنيها للشراء و 49.23 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: الدولار الأمريكي يسجل 49.35 جنيها للشراء و 49.45 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.05 جنيها، وسعر البيع هو 49.15 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.05 جنيها، وللبيع عند 49.15 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.15 جنيها، وسعر البيع 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك الإسكندرية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.43 جنيها، وللبيع 49.53 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.10 جنيها للشراء و 49.20 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.05 جنيها، وللبيع عند 49.15 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.