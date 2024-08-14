تحديث 04:35 مساءًا: ارتفاع بقيمة 21 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:35 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في ميد بنك حيث شهد اليورو ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 21 قرشًا ليسجل 54.56 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: اليورو يسجل 54.04 جنيها للشراء و 54.20 جنيها للبيع.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.23 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء اليورو بسعر 54.32 جنيها وبيعه بسعر 54.64 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 54.10 جنيها، وللبيع 54.42 جنيها.

ميد بنك: سعر اليورو للشراء هو 54.56 جنيها، وللبيع 54.76 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر اليورو للشراء هو 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.20 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء اليورو 53.61 جنيها، وسعر البيع 54.20 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 54.35 جنيها، وللبيع 54.68 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.21 جنيها، وسعر البيع هو 54.39 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: اليورو يسجل 53.88 جنيها للشراء و 54.20 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: اليورو يسجل 53.88 جنيها للشراء و 54.20 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.21 جنيها، وسعر البيع هو 54.39 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء اليورو بسعر 53.88 جنيها وبيعه بسعر 54.20 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك التجاري الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 53.88 جنيها، وللبيع 54.21 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر اليورو 53.79 جنيها للشراء و 53.99 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

بنك الإسكندرية: اليورو يسجل 54.28 جنيها للشراء و 54.65 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.94 جنيها، وللبيع عند 54.26 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

بنك HSBC: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.64 جنيها، وللبيع عند 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.