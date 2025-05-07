ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5509 للشراء في تحديث 09:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7 مايو الساعة 9:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5537 جنيهًا للبيع و5509 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5526 جنيهًا للبيع و 5503 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 5076 جنيهًا للبيع و5050 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5065 جنيهًا للبيع و5044 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4845 جنيهًا للبيع و4820 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4835 جنيهًا للبيع و4815 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 4153 جنيهًا للبيع و4131 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4144 جنيهًا للبيع و4127 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3230 جنيهًا للبيع و3213 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2769 جنيهًا للبيع و2754 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 172225 جنيهًا للبيع و171336 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 171869 جنيهًا للبيع و171158 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 38760 جنيهًا للبيع و38560 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 38680 جنيهًا للبيع و 38520 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 7 مايو الساعة 9:20 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4820 جنيه للشراء، وللبيع 4845 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 24100 جنيه للشراء، وللبيع 24225 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 48200 جنيه للشراء، وللبيع 48450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 120500 جنيه للشراء، وللبيع 121125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 241000 جنيه للشراء، وللبيع 242250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 482000 جنيه للشراء، وللبيع 484500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 723000 جنيه للشراء، وللبيع 726750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 964000 جنيه للشراء، وللبيع 969000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1205000 جنيه للشراء، وللبيع 1211250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.