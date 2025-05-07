تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5503 للشراء في تحديث 09:45 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 7 مايو الساعة 9:45 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5526 جنيهًا للبيع و5503 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5065 جنيهًا للبيع و5044 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5070 جنيهًا للبيع و5050 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4835 جنيهًا للبيع و4815 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4840 جنيهًا للبيع و 4820 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4144 جنيهًا للبيع و4127 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4149 جنيهًا للبيع و4131 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3223 جنيهًا للبيع و3210 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3227 جنيهًا للبيع و3213 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2763 جنيهًا للبيع و2751 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2766 جنيهًا للبيع و2754 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 171869 جنيهًا للبيع و171158 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 38680 جنيهًا للبيع و38520 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3389.49 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3385 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 7 مايو الساعة 9:45 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4815 جنيه للشراء، وللبيع 4835 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 24075 جنيه للشراء، وللبيع 24175 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 48150 جنيه للشراء، وللبيع 48350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 120375 جنيه للشراء، وللبيع 120875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 240750 جنيه للشراء، وللبيع 241750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 481500 جنيه للشراء، وللبيع 483500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 722250 جنيه للشراء، وللبيع 725250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 963000 جنيه للشراء، وللبيع 967000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1203750 جنيه للشراء، وللبيع 1208750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.