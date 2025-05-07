تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5491 للشراء في تحديث 09:50 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7 مايو الساعة 9:50 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5514 جنيهًا للبيع و5491 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 12 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5526 جنيهًا للبيع و 5503 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 5055 جنيهًا للبيع و5034 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5065 جنيهًا للبيع و5044 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4825 جنيهًا للبيع و4805 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4835 جنيهًا للبيع و4815 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4136 جنيهًا للبيع و4119 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 8 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4144 جنيهًا للبيع و4127 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3217 جنيهًا للبيع و3203 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 7 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2757 جنيهًا للبيع و2746 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 171514 جنيهًا للبيع و170803 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 171869 جنيهًا للبيع و171158 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 38600 جنيهًا للبيع و38440 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 38680 جنيهًا للبيع و 38520 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 7 مايو الساعة 9:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4805 جنيه للشراء، وللبيع 4825 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 24025 جنيه للشراء، وللبيع 24125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 48050 جنيه للشراء، وللبيع 48250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 120125 جنيه للشراء، وللبيع 120625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 240250 جنيه للشراء، وللبيع 241250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 480500 جنيه للشراء، وللبيع 482500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 720750 جنيه للشراء، وللبيع 723750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 961000 جنيه للشراء، وللبيع 965000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1201250 جنيه للشراء، وللبيع 1206250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.