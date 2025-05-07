ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5497 للشراء في تحديث 10:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 7 مايو الساعة 10:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5520 جنيهًا للبيع و5497 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5514 جنيهًا للبيع و5491 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 5060 جنيهًا للبيع و5039 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5055 جنيهًا للبيع و5034 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4830 جنيهًا للبيع و4810 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 4140 جنيهًا للبيع و4123 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3220 جنيهًا للبيع و3207 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3217 جنيهًا للبيع و3203 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2760 جنيهًا للبيع و2749 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2757 جنيهًا للبيع و 2746 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 171691 جنيهًا للبيع و170980 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 177 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 171514 جنيهًا للبيع و170803 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 38640 جنيهًا للبيع و38480 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 38600 جنيهًا للبيع و38440 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 7 مايو الساعة 10:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4810 جنيه للشراء، وللبيع 4830 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 24050 جنيه للشراء، وللبيع 24150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 48100 جنيه للشراء، وللبيع 48300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 120250 جنيه للشراء، وللبيع 120750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 240500 جنيه للشراء، وللبيع 241500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 481000 جنيه للشراء، وللبيع 483000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 721500 جنيه للشراء، وللبيع 724500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 962000 جنيه للشراء، وللبيع 966000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1202500 جنيه للشراء، وللبيع 1207500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.