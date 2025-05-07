تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5474 للشراء في تحديث 10:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 7 مايو الساعة 10:25 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5497 جنيهًا للبيع و5474 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 23 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 5039 جنيهًا للبيع و5018 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 21 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 20 جنيهًا ليبلغ 4810 جنيهًا للبيع و4790 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4830 جنيهًا للبيع و4810 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4123 جنيهًا للبيع و4106 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 17 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4140 جنيهًا للبيع و 4123 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3207 جنيهًا للبيع و3193 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 14 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3220 جنيهًا للبيع و3207 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2749 جنيهًا للبيع و2737 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 12 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2760 جنيهًا للبيع و2749 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 170980 جنيهًا للبيع و170269 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 711 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 171691 جنيهًا للبيع و170980 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38480 جنيهًا للبيع و38320 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 160 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 7 مايو الساعة 10:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4790 جنيه للشراء، وللبيع 4810 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23950 جنيه للشراء، وللبيع 24050 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47900 جنيه للشراء، وللبيع 48100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 119750 جنيه للشراء، وللبيع 120250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 239500 جنيه للشراء، وللبيع 240500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 479000 جنيه للشراء، وللبيع 481000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 718500 جنيه للشراء، وللبيع 721500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 958000 جنيه للشراء، وللبيع 962000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1197500 جنيه للشراء، وللبيع 1202500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.