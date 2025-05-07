ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5480 للشراء في تحديث 10:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 7 مايو الساعة 10:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5503 جنيهًا للبيع و5480 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5497 جنيهًا للبيع و5474 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 5044 جنيهًا للبيع و5023 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4815 جنيهًا للبيع و4795 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 4127 جنيهًا للبيع و4110 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4123 جنيهًا للبيع و4106 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3210 جنيهًا للبيع و3197 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3207 جنيهًا للبيع و 3193 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2751 جنيهًا للبيع و2740 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2749 جنيهًا للبيع و2737 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 171158 جنيهًا للبيع و170447 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 170980 جنيهًا للبيع و170269 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 38520 جنيهًا للبيع و38360 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 38480 جنيهًا للبيع و38320 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 7 مايو الساعة 10:30 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4795 جنيه للشراء، وللبيع 4815 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23975 جنيه للشراء، وللبيع 24075 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47950 جنيه للشراء، وللبيع 48150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 119875 جنيه للشراء، وللبيع 120375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 239750 جنيه للشراء، وللبيع 240750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 479500 جنيه للشراء، وللبيع 481500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 719250 جنيه للشراء، وللبيع 722250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 959000 جنيه للشراء، وللبيع 963000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1198750 جنيه للشراء، وللبيع 1203750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.