تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5474 للشراء في تحديث 11:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 7 مايو الساعة 11:00 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5497 جنيهًا للبيع و5474 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 5039 جنيهًا للبيع و5018 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4810 جنيهًا للبيع و4790 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4815 جنيهًا للبيع و4795 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4123 جنيهًا للبيع و4106 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4127 جنيهًا للبيع و 4110 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3207 جنيهًا للبيع و3193 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3210 جنيهًا للبيع و3197 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2749 جنيهًا للبيع و2737 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2751 جنيهًا للبيع و2740 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 170980 جنيهًا للبيع و170269 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 171158 جنيهًا للبيع و170447 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38480 جنيهًا للبيع و38320 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 7 مايو الساعة 11:00 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4790 جنيه للشراء، وللبيع 4810 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23950 جنيه للشراء، وللبيع 24050 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47900 جنيه للشراء، وللبيع 48100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 119750 جنيه للشراء، وللبيع 120250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 239500 جنيه للشراء، وللبيع 240500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 479000 جنيه للشراء، وللبيع 481000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 718500 جنيه للشراء، وللبيع 721500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 958000 جنيه للشراء، وللبيع 962000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1197500 جنيه للشراء، وللبيع 1202500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.