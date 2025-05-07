تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5463 للشراء في تحديث 11:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 7 مايو الساعة 11:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5486 جنيهًا للبيع و5463 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5497 جنيهًا للبيع و 5474 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 5029 جنيهًا للبيع و5008 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5039 جنيهًا للبيع و5018 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4800 جنيهًا للبيع و4780 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4810 جنيهًا للبيع و4790 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4114 جنيهًا للبيع و4097 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4123 جنيهًا للبيع و4106 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3200 جنيهًا للبيع و3187 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2743 جنيهًا للبيع و2731 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 170625 جنيهًا للبيع و169914 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 170980 جنيهًا للبيع و170269 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 38400 جنيهًا للبيع و38240 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 38480 جنيهًا للبيع و 38320 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3372.89 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3372.34 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 7 مايو الساعة 11:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4780 جنيه للشراء، وللبيع 4800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23900 جنيه للشراء، وللبيع 24000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47800 جنيه للشراء، وللبيع 48000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 119500 جنيه للشراء، وللبيع 120000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 239000 جنيه للشراء، وللبيع 240000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 478000 جنيه للشراء، وللبيع 480000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 717000 جنيه للشراء، وللبيع 720000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 956000 جنيه للشراء، وللبيع 960000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1195000 جنيه للشراء، وللبيع 1200000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.