تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5457 للشراء في تحديث 11:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7 مايو الساعة 11:25 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5480 جنيهًا للبيع و5457 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5486 جنيهًا للبيع و5463 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 5023 جنيهًا للبيع و5002 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5029 جنيهًا للبيع و5008 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4795 جنيهًا للبيع و4775 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 4110 جنيهًا للبيع و4093 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3197 جنيهًا للبيع و3183 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3200 جنيهًا للبيع و3187 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2740 جنيهًا للبيع و2729 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 2 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2743 جنيهًا للبيع و 2731 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 170447 جنيهًا للبيع و169736 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 170625 جنيهًا للبيع و169914 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 38360 جنيهًا للبيع و38200 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 38400 جنيهًا للبيع و38240 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 7 مايو الساعة 11:25 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4775 جنيه للشراء، وللبيع 4795 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23875 جنيه للشراء، وللبيع 23975 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47750 جنيه للشراء، وللبيع 47950 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 119375 جنيه للشراء، وللبيع 119875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 238750 جنيه للشراء، وللبيع 239750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 477500 جنيه للشراء، وللبيع 479500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 716250 جنيه للشراء، وللبيع 719250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 955000 جنيه للشراء، وللبيع 959000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1193750 جنيه للشراء، وللبيع 1198750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.