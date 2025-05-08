تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5394 للشراء في تحديث 09:45 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8 مايو الساعة 9:45 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5429 جنيهًا للبيع و5394 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 57 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5474 جنيهًا للبيع و5451 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4976 جنيهًا للبيع و4945 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 52 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5018 جنيهًا للبيع و4997 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4750 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 50 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 4071 جنيهًا للبيع و4046 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 43 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 33 جنيهًا ليبلغ 3167 جنيهًا للبيع و3147 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3193 جنيهًا للبيع و3180 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2714 جنيهًا للبيع و2697 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 29 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2737 جنيهًا للبيع و 2726 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 168848 جنيهًا للبيع و167781 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 1778 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 170269 جنيهًا للبيع و169559 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 38000 جنيهًا للبيع و37760 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 400 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 38320 جنيهًا للبيع و38160 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 9:45 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4720 جنيه للشراء، وللبيع 4750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23600 جنيه للشراء، وللبيع 23750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47200 جنيه للشراء، وللبيع 47500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118000 جنيه للشراء، وللبيع 118750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 236000 جنيه للشراء، وللبيع 237500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 472000 جنيه للشراء، وللبيع 475000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 708000 جنيه للشراء، وللبيع 712500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 944000 جنيه للشراء، وللبيع 950000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1180000 جنيه للشراء، وللبيع 1187500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.