تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5383 للشراء في تحديث 10:00 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 8 مايو الساعة 10:00 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5417 جنيهًا للبيع و5383 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4966 جنيهًا للبيع و4934 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4740 جنيهًا للبيع و4710 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4750 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4063 جنيهًا للبيع و4037 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 9 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4071 جنيهًا للبيع و 4046 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3160 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3167 جنيهًا للبيع و3147 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2709 جنيهًا للبيع و2691 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2714 جنيهًا للبيع و2697 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 168492 جنيهًا للبيع و167426 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 355 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 168848 جنيهًا للبيع و167781 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37920 جنيهًا للبيع و37680 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 10:00 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4710 جنيه للشراء، وللبيع 4740 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23550 جنيه للشراء، وللبيع 23700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47100 جنيه للشراء، وللبيع 47400 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117750 جنيه للشراء، وللبيع 118500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235500 جنيه للشراء، وللبيع 237000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 471000 جنيه للشراء، وللبيع 474000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 706500 جنيه للشراء، وللبيع 711000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 942000 جنيه للشراء، وللبيع 948000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1177500 جنيه للشراء، وللبيع 1185000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.