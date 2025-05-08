ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5394 للشراء في تحديث 10:16 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8 مايو الساعة 10:16 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5429 جنيهًا للبيع و5394 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 4976 جنيهًا للبيع و4945 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4966 جنيهًا للبيع و4934 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4750 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4740 جنيهًا للبيع و 4710 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4071 جنيهًا للبيع و4046 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4063 جنيهًا للبيع و4037 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3167 جنيهًا للبيع و3147 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3160 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2714 جنيهًا للبيع و2697 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2709 جنيهًا للبيع و2691 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 168848 جنيهًا للبيع و167781 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 38000 جنيهًا للبيع و37760 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 10:16 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4720 جنيه للشراء، وللبيع 4750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23600 جنيه للشراء، وللبيع 23750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47200 جنيه للشراء، وللبيع 47500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118000 جنيه للشراء، وللبيع 118750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236000 جنيه للشراء، وللبيع 237500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 472000 جنيه للشراء، وللبيع 475000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 708000 جنيه للشراء، وللبيع 712500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 944000 جنيه للشراء، وللبيع 950000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1180000 جنيه للشراء، وللبيع 1187500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.