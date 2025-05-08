ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5406 للشراء في تحديث 10:30 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 8 مايو الساعة 10:30 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5440 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 12 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4987 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4976 جنيهًا للبيع و4945 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4760 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4750 جنيهًا للبيع و 4720 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4080 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 8 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4071 جنيهًا للبيع و4046 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3173 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3167 جنيهًا للبيع و3147 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2720 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2714 جنيهًا للبيع و2697 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 169203 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 356 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 38080 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 10:30 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4730 جنيه للشراء، وللبيع 4760 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23650 جنيه للشراء، وللبيع 23800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47300 جنيه للشراء، وللبيع 47600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118250 جنيه للشراء، وللبيع 119000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236500 جنيه للشراء، وللبيع 238000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 473000 جنيه للشراء، وللبيع 476000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 709500 جنيه للشراء، وللبيع 714000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 946000 جنيه للشراء، وللبيع 952000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1182500 جنيه للشراء، وللبيع 1190000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.