ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5417 للشراء في تحديث 10:50 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 8 مايو الساعة 10:50 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 17 جنيهًا ليبلغ 5451 جنيهًا للبيع و5417 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5434 جنيهًا للبيع و5400 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4997 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 16 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4981 جنيهًا للبيع و 4950 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4770 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 15 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4755 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 4089 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 13 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4076 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3180 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3170 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2726 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 9 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 169559 جنيهًا للبيع و168492 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 533 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 120 جنيهًا ليبلغ 38160 جنيهًا للبيع و37920 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 38040 جنيهًا للبيع و37800 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 10:50 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4740 جنيه للشراء، وللبيع 4770 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23700 جنيه للشراء، وللبيع 23850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47400 جنيه للشراء، وللبيع 47700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118500 جنيه للشراء، وللبيع 119250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237000 جنيه للشراء، وللبيع 238500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 474000 جنيه للشراء، وللبيع 477000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 711000 جنيه للشراء، وللبيع 715500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 948000 جنيه للشراء، وللبيع 954000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1185000 جنيه للشراء، وللبيع 1192500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.