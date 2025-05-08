تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5411 للشراء في تحديث 11:30 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 8 مايو الساعة 11:30 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5434 جنيهًا للبيع و5411 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 18 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5457 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4981 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 16 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4755 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 15 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 12 جنيهًا ليبلغ 4076 جنيهًا للبيع و4059 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4093 جنيهًا للبيع و4071 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3170 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3183 جنيهًا للبيع و 3167 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2717 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 8 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2729 جنيهًا للبيع و2714 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 169025 جنيهًا للبيع و168314 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 534 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 169736 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 38040 جنيهًا للبيع و37880 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 120 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 38200 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 11:30 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4735 جنيه للشراء، وللبيع 4755 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23675 جنيه للشراء، وللبيع 23775 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47350 جنيه للشراء، وللبيع 47550 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118375 جنيه للشراء، وللبيع 118875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236750 جنيه للشراء، وللبيع 237750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 473500 جنيه للشراء، وللبيع 475500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 710250 جنيه للشراء، وللبيع 713250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 947000 جنيه للشراء، وللبيع 951000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1183750 جنيه للشراء، وللبيع 1188750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.