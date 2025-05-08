ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5417 للشراء في تحديث 12:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8 مايو الساعة 12:00 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5446 جنيهًا للبيع و5417 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4992 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4765 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4750 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4084 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 9 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4071 جنيهًا للبيع و 4054 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3177 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3167 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2723 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2714 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 169381 جنيهًا للبيع و168492 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 355 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 168848 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38120 جنيهًا للبيع و37920 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 12:00 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4740 جنيه للشراء، وللبيع 4765 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23700 جنيه للشراء، وللبيع 23825 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47400 جنيه للشراء، وللبيع 47650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118500 جنيه للشراء، وللبيع 119125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 237000 جنيه للشراء، وللبيع 238250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 474000 جنيه للشراء، وللبيع 476500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 711000 جنيه للشراء، وللبيع 714750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 948000 جنيه للشراء، وللبيع 953000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1185000 جنيه للشراء، وللبيع 1191250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.