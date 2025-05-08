تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5411 للشراء في تحديث 12:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8 مايو الساعة 12:25 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5434 جنيهًا للبيع و5411 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5446 جنيهًا للبيع و5417 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4981 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4992 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4755 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4765 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4076 جنيهًا للبيع و4059 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 3170 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2717 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2723 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 169025 جنيهًا للبيع و168314 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 169381 جنيهًا للبيع و 168492 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38040 جنيهًا للبيع و37880 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 38120 جنيهًا للبيع و37920 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 12:25 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4735 جنيه للشراء، وللبيع 4755 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23675 جنيه للشراء، وللبيع 23775 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47350 جنيه للشراء، وللبيع 47550 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118375 جنيه للشراء، وللبيع 118875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236750 جنيه للشراء، وللبيع 237750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 473500 جنيه للشراء، وللبيع 475500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 710250 جنيه للشراء، وللبيع 713250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 947000 جنيه للشراء، وللبيع 951000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1183750 جنيه للشراء، وللبيع 1188750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.