تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5400 للشراء في تحديث 01:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8 مايو الساعة 1:25 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5429 جنيهًا للبيع و5400 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5429 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4976 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4976 جنيهًا للبيع و 4955 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4750 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4750 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 4071 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4071 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 3167 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3167 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2714 جنيهًا للبيع و2700 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 168848 جنيهًا للبيع و167959 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 38000 جنيهًا للبيع و37800 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 38000 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 1:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4725 جنيه للشراء، وللبيع 4750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23625 جنيه للشراء، وللبيع 23750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47250 جنيه للشراء، وللبيع 47500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118125 جنيه للشراء، وللبيع 118750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 236250 جنيه للشراء، وللبيع 237500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 472500 جنيه للشراء، وللبيع 475000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 708750 جنيه للشراء، وللبيع 712500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 945000 جنيه للشراء، وللبيع 950000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1181250 جنيه للشراء، وللبيع 1187500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.