تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5406 للشراء في تحديث 02:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8 مايو الساعة 2:00 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5429 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5434 جنيهًا للبيع و5411 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4976 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4981 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4750 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 4071 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3167 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3170 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2714 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2717 جنيهًا للبيع و 2706 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 168848 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 177 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 169025 جنيهًا للبيع و168314 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 38000 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 38040 جنيهًا للبيع و37880 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 2:00 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4730 جنيه للشراء، وللبيع 4750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23650 جنيه للشراء، وللبيع 23750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47300 جنيه للشراء، وللبيع 47500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118250 جنيه للشراء، وللبيع 118750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236500 جنيه للشراء، وللبيع 237500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 473000 جنيه للشراء، وللبيع 475000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 709500 جنيه للشراء، وللبيع 712500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 946000 جنيه للشراء، وللبيع 950000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1182500 جنيه للشراء، وللبيع 1187500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.