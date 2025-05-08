تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5400 للشراء في تحديث 02:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 8 مايو الساعة 2:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5423 جنيهًا للبيع و5400 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5429 جنيهًا للبيع و 5406 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4971 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4976 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4745 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4750 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4067 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4071 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3163 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2711 جنيهًا للبيع و2700 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 168670 جنيهًا للبيع و167959 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 168848 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37960 جنيهًا للبيع و37800 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 38000 جنيهًا للبيع و 37840 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 2:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4725 جنيه للشراء، وللبيع 4745 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23625 جنيه للشراء، وللبيع 23725 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47250 جنيه للشراء، وللبيع 47450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118125 جنيه للشراء، وللبيع 118625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 236250 جنيه للشراء، وللبيع 237250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 472500 جنيه للشراء، وللبيع 474500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 708750 جنيه للشراء، وللبيع 711750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 945000 جنيه للشراء، وللبيع 949000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1181250 جنيه للشراء، وللبيع 1186250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.