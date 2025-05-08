تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5406 للشراء في تحديث 03:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8 مايو الساعة 3:05 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5429 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4976 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4981 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4750 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4755 جنيهًا للبيع و 4735 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4071 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4076 جنيهًا للبيع و4059 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3167 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3170 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2714 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2717 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 168848 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 177 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 38000 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 3:05 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4730 جنيه للشراء، وللبيع 4750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23650 جنيه للشراء، وللبيع 23750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47300 جنيه للشراء، وللبيع 47500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118250 جنيه للشراء، وللبيع 118750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236500 جنيه للشراء، وللبيع 237500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 473000 جنيه للشراء، وللبيع 475000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 709500 جنيه للشراء، وللبيع 712500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 946000 جنيه للشراء، وللبيع 950000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1182500 جنيه للشراء، وللبيع 1187500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.