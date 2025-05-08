ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5440 للشراء في تحديث 04:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 8 مايو الساعة 4:25 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5463 جنيهًا للبيع و5440 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5451 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 5008 جنيهًا للبيع و4987 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4780 جنيهًا للبيع و4760 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 4097 جنيهًا للبيع و4080 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4089 جنيهًا للبيع و4071 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3187 جنيهًا للبيع و3173 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3180 جنيهًا للبيع و 3167 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2731 جنيهًا للبيع و2720 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2726 جنيهًا للبيع و2714 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 169914 جنيهًا للبيع و169203 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 169559 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 38240 جنيهًا للبيع و38080 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 38160 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 4:25 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4760 جنيه للشراء، وللبيع 4780 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23800 جنيه للشراء، وللبيع 23900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47600 جنيه للشراء، وللبيع 47800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 119000 جنيه للشراء، وللبيع 119500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 238000 جنيه للشراء، وللبيع 239000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 476000 جنيه للشراء، وللبيع 478000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 714000 جنيه للشراء، وللبيع 717000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 952000 جنيه للشراء، وللبيع 956000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1190000 جنيه للشراء، وللبيع 1195000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.