تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5434 للشراء في تحديث 04:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 8 مايو الساعة 4:30 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5457 جنيهًا للبيع و5434 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5463 جنيهًا للبيع و 5440 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 5002 جنيهًا للبيع و4981 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5008 جنيهًا للبيع و4987 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4775 جنيهًا للبيع و4755 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4780 جنيهًا للبيع و4760 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4093 جنيهًا للبيع و4076 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4097 جنيهًا للبيع و4080 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3183 جنيهًا للبيع و3170 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2729 جنيهًا للبيع و2717 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 169736 جنيهًا للبيع و169025 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 169914 جنيهًا للبيع و169203 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 38200 جنيهًا للبيع و38040 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 38240 جنيهًا للبيع و 38080 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 4:30 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4755 جنيه للشراء، وللبيع 4775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23775 جنيه للشراء، وللبيع 23875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47550 جنيه للشراء، وللبيع 47750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118875 جنيه للشراء، وللبيع 119375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 237750 جنيه للشراء، وللبيع 238750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 475500 جنيه للشراء، وللبيع 477500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 713250 جنيه للشراء، وللبيع 716250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 951000 جنيه للشراء، وللبيع 955000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1188750 جنيه للشراء، وللبيع 1193750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.