ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5440 للشراء في تحديث 04:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8 مايو الساعة 4:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5463 جنيهًا للبيع و5440 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 5008 جنيهًا للبيع و4987 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4780 جنيهًا للبيع و4760 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4775 جنيهًا للبيع و4755 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4097 جنيهًا للبيع و4080 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4093 جنيهًا للبيع و 4076 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3187 جنيهًا للبيع و3173 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3183 جنيهًا للبيع و3170 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2731 جنيهًا للبيع و2720 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2729 جنيهًا للبيع و2717 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 169914 جنيهًا للبيع و169203 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 169736 جنيهًا للبيع و169025 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38240 جنيهًا للبيع و38080 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3358.07 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 4:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4760 جنيه للشراء، وللبيع 4780 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23800 جنيه للشراء، وللبيع 23900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47600 جنيه للشراء، وللبيع 47800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 119000 جنيه للشراء، وللبيع 119500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 238000 جنيه للشراء، وللبيع 239000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 476000 جنيه للشراء، وللبيع 478000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 714000 جنيه للشراء، وللبيع 717000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 952000 جنيه للشراء، وللبيع 956000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1190000 جنيه للشراء، وللبيع 1195000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.