ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5451 للشراء في تحديث 04:55 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8 مايو الساعة 4:55 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5474 جنيهًا للبيع و5451 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5463 جنيهًا للبيع و5440 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 5018 جنيهًا للبيع و4997 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5008 جنيهًا للبيع و4987 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4790 جنيهًا للبيع و4770 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4780 جنيهًا للبيع و4760 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4106 جنيهًا للبيع و4089 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 9 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3193 جنيهًا للبيع و3180 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 2737 جنيهًا للبيع و2726 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2731 جنيهًا للبيع و2720 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 170269 جنيهًا للبيع و169559 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 356 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 169914 جنيهًا للبيع و 169203 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38320 جنيهًا للبيع و38160 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 38240 جنيهًا للبيع و38080 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 4:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4770 جنيه للشراء، وللبيع 4790 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23850 جنيه للشراء، وللبيع 23950 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47700 جنيه للشراء، وللبيع 47900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 119250 جنيه للشراء، وللبيع 119750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 238500 جنيه للشراء، وللبيع 239500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 477000 جنيه للشراء، وللبيع 479000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 715500 جنيه للشراء، وللبيع 718500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 954000 جنيه للشراء، وللبيع 958000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1192500 جنيه للشراء، وللبيع 1197500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.