تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5440 للشراء في تحديث 05:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 8 مايو الساعة 5:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5463 جنيهًا للبيع و5440 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 5008 جنيهًا للبيع و4987 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5018 جنيهًا للبيع و4997 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4780 جنيهًا للبيع و4760 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4790 جنيهًا للبيع و 4770 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4097 جنيهًا للبيع و4080 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4106 جنيهًا للبيع و4089 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3187 جنيهًا للبيع و3173 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3193 جنيهًا للبيع و3180 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2731 جنيهًا للبيع و2720 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2737 جنيهًا للبيع و2726 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 169914 جنيهًا للبيع و169203 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 356 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 38240 جنيهًا للبيع و38080 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 5:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4760 جنيه للشراء، وللبيع 4780 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23800 جنيه للشراء، وللبيع 23900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47600 جنيه للشراء، وللبيع 47800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 119000 جنيه للشراء، وللبيع 119500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 238000 جنيه للشراء، وللبيع 239000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 476000 جنيه للشراء، وللبيع 478000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 714000 جنيه للشراء، وللبيع 717000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 952000 جنيه للشراء، وللبيع 956000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1190000 جنيه للشراء، وللبيع 1195000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.