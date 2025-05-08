تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5423 للشراء في تحديث 05:35 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 8 مايو الساعة 5:35 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 17 جنيهًا ليبلغ 5446 جنيهًا للبيع و5423 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5463 جنيهًا للبيع و5440 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4992 جنيهًا للبيع و4971 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 16 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5008 جنيهًا للبيع و 4987 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4765 جنيهًا للبيع و4745 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 15 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4780 جنيهًا للبيع و4760 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 4084 جنيهًا للبيع و4067 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 13 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4097 جنيهًا للبيع و4080 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 3177 جنيهًا للبيع و3163 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3187 جنيهًا للبيع و3173 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2723 جنيهًا للبيع و2711 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 9 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 169381 جنيهًا للبيع و168670 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 533 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 120 جنيهًا ليبلغ 38120 جنيهًا للبيع و37960 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 38240 جنيهًا للبيع و38080 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3352.67 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3357.16 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 5:35 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4745 جنيه للشراء، وللبيع 4765 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23725 جنيه للشراء، وللبيع 23825 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47450 جنيه للشراء، وللبيع 47650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118625 جنيه للشراء، وللبيع 119125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 237250 جنيه للشراء، وللبيع 238250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 474500 جنيه للشراء، وللبيع 476500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 711750 جنيه للشراء، وللبيع 714750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 949000 جنيه للشراء، وللبيع 953000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1186250 جنيه للشراء، وللبيع 1191250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.