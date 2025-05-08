ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5429 للشراء في تحديث 05:55 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 8 مايو الساعة 5:55 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5451 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5446 جنيهًا للبيع و5423 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4997 جنيهًا للبيع و4976 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4770 جنيهًا للبيع و4750 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 4089 جنيهًا للبيع و4071 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4084 جنيهًا للبيع و4067 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3180 جنيهًا للبيع و3167 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3177 جنيهًا للبيع و 3163 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2726 جنيهًا للبيع و2714 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2723 جنيهًا للبيع و2711 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 169559 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 169381 جنيهًا للبيع و168670 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 38160 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 38120 جنيهًا للبيع و37960 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 5:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4750 جنيه للشراء، وللبيع 4770 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23750 جنيه للشراء، وللبيع 23850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47500 جنيه للشراء، وللبيع 47700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118750 جنيه للشراء، وللبيع 119250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237500 جنيه للشراء، وللبيع 238500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 475000 جنيه للشراء، وللبيع 477000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 712500 جنيه للشراء، وللبيع 715500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 950000 جنيه للشراء، وللبيع 954000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1187500 جنيه للشراء، وللبيع 1192500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.