تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5423 للشراء في تحديث 06:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8 مايو الساعة 6:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5446 جنيهًا للبيع و5423 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5457 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4992 جنيهًا للبيع و4971 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 4765 جنيهًا للبيع و4745 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 4084 جنيهًا للبيع و4067 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4093 جنيهًا للبيع و4071 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3177 جنيهًا للبيع و3163 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3183 جنيهًا للبيع و 3167 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2723 جنيهًا للبيع و2711 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2729 جنيهًا للبيع و2714 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 169381 جنيهًا للبيع و168670 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 169736 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 38120 جنيهًا للبيع و37960 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 38200 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3355.27 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 6:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4745 جنيه للشراء، وللبيع 4765 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23725 جنيه للشراء، وللبيع 23825 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47450 جنيه للشراء، وللبيع 47650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118625 جنيه للشراء، وللبيع 119125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237250 جنيه للشراء، وللبيع 238250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 474500 جنيه للشراء، وللبيع 476500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 711750 جنيه للشراء، وللبيع 714750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 949000 جنيه للشراء، وللبيع 953000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1186250 جنيه للشراء، وللبيع 1191250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.