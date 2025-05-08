تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5400 للشراء في تحديث 07:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 8 مايو الساعة 7:05 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5429 جنيهًا للبيع و5400 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5429 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4976 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4976 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4750 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4750 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4071 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 3167 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2714 جنيهًا للبيع و2700 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2714 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 168848 جنيهًا للبيع و167959 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 168848 جنيهًا للبيع و 168137 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38000 جنيهًا للبيع و37800 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 38000 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3331.18 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3344.37 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 7:05 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4725 جنيه للشراء، وللبيع 4750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23625 جنيه للشراء، وللبيع 23750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47250 جنيه للشراء، وللبيع 47500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118125 جنيه للشراء، وللبيع 118750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236250 جنيه للشراء، وللبيع 237500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 472500 جنيه للشراء، وللبيع 475000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 708750 جنيه للشراء، وللبيع 712500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 945000 جنيه للشراء، وللبيع 950000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1181250 جنيه للشراء، وللبيع 1187500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.