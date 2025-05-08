تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5394 للشراء في تحديث 07:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 8 مايو الساعة 7:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5417 جنيهًا للبيع و5394 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4966 جنيهًا للبيع و4945 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4740 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4750 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4063 جنيهًا للبيع و4046 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4071 جنيهًا للبيع و 4050 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3160 جنيهًا للبيع و3147 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3167 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2709 جنيهًا للبيع و2697 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2714 جنيهًا للبيع و2700 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 168492 جنيهًا للبيع و167781 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 168848 جنيهًا للبيع و167959 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37920 جنيهًا للبيع و37760 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 7:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4720 جنيه للشراء، وللبيع 4740 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23600 جنيه للشراء، وللبيع 23700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47200 جنيه للشراء، وللبيع 47400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118000 جنيه للشراء، وللبيع 118500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236000 جنيه للشراء، وللبيع 237000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 472000 جنيه للشراء، وللبيع 474000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 708000 جنيه للشراء، وللبيع 711000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 944000 جنيه للشراء، وللبيع 948000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1180000 جنيه للشراء، وللبيع 1185000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.