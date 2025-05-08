تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5366 للشراء في تحديث 07:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 8 مايو الساعة 7:25 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5389 جنيهًا للبيع و5366 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 28 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5417 جنيهًا للبيع و5394 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4940 جنيهًا للبيع و4919 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 26 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4966 جنيهًا للبيع و4945 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4715 جنيهًا للبيع و4695 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 25 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4740 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4041 جنيهًا للبيع و4024 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 22 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 3143 جنيهًا للبيع و3130 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 17 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 14 جنيهًا ليبلغ 2694 جنيهًا للبيع و2683 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2709 جنيهًا للبيع و2697 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 167603 جنيهًا للبيع و166892 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 889 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 168492 جنيهًا للبيع و 167781 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37720 جنيهًا للبيع و37560 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 200 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37920 جنيهًا للبيع و37760 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 7:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4695 جنيه للشراء، وللبيع 4715 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23475 جنيه للشراء، وللبيع 23575 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46950 جنيه للشراء، وللبيع 47150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117375 جنيه للشراء، وللبيع 117875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 234750 جنيه للشراء، وللبيع 235750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 469500 جنيه للشراء، وللبيع 471500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 704250 جنيه للشراء، وللبيع 707250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 939000 جنيه للشراء، وللبيع 943000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1173750 جنيه للشراء، وللبيع 1178750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.