ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5371 للشراء في تحديث 07:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8 مايو الساعة 7:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 5400 جنيهًا للبيع و5371 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5389 جنيهًا للبيع و5366 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4950 جنيهًا للبيع و4924 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4940 جنيهًا للبيع و 4919 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4725 جنيهًا للبيع و4700 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4715 جنيهًا للبيع و4695 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 4050 جنيهًا للبيع و4029 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4041 جنيهًا للبيع و4024 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3150 جنيهًا للبيع و3133 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3143 جنيهًا للبيع و3130 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2700 جنيهًا للبيع و2686 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 167959 جنيهًا للبيع و167070 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 37800 جنيهًا للبيع و37600 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 37720 جنيهًا للبيع و37560 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3311.81 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3331.18 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 7:40 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4700 جنيه للشراء، وللبيع 4725 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23500 جنيه للشراء، وللبيع 23625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47000 جنيه للشراء، وللبيع 47250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 117500 جنيه للشراء، وللبيع 118125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 235000 جنيه للشراء، وللبيع 236250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 470000 جنيه للشراء، وللبيع 472500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 705000 جنيه للشراء، وللبيع 708750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 940000 جنيه للشراء، وللبيع 945000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1175000 جنيه للشراء، وللبيع 1181250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.