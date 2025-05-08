تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5366 للشراء في تحديث 08:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 8 مايو الساعة 8:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5389 جنيهًا للبيع و5366 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5394 جنيهًا للبيع و 5371 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4940 جنيهًا للبيع و4919 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4945 جنيهًا للبيع و4924 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4715 جنيهًا للبيع و4695 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4720 جنيهًا للبيع و4700 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4041 جنيهًا للبيع و4024 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4046 جنيهًا للبيع و4029 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3143 جنيهًا للبيع و3130 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2694 جنيهًا للبيع و2683 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 167603 جنيهًا للبيع و166892 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 167781 جنيهًا للبيع و167070 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37720 جنيهًا للبيع و37560 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37760 جنيهًا للبيع و 37600 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 8:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4695 جنيه للشراء، وللبيع 4715 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23475 جنيه للشراء، وللبيع 23575 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46950 جنيه للشراء، وللبيع 47150 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117375 جنيه للشراء، وللبيع 117875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 234750 جنيه للشراء، وللبيع 235750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 469500 جنيه للشراء، وللبيع 471500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 704250 جنيه للشراء، وللبيع 707250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 939000 جنيه للشراء، وللبيع 943000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1173750 جنيه للشراء، وللبيع 1178750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.