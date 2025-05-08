تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5360 للشراء في تحديث 08:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 8 مايو الساعة 8:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5383 جنيهًا للبيع و5360 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5389 جنيهًا للبيع و 5366 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4934 جنيهًا للبيع و4913 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4940 جنيهًا للبيع و4919 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4710 جنيهًا للبيع و4690 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4715 جنيهًا للبيع و4695 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4037 جنيهًا للبيع و4020 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4041 جنيهًا للبيع و4024 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3140 جنيهًا للبيع و3127 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2691 جنيهًا للبيع و2680 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 177 جنيهًا ليبلغ 167426 جنيهًا للبيع و166715 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 167603 جنيهًا للبيع و166892 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37680 جنيهًا للبيع و37520 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37720 جنيهًا للبيع و 37560 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3303.27 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3310.31 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 8:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4690 جنيه للشراء، وللبيع 4710 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23450 جنيه للشراء، وللبيع 23550 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46900 جنيه للشراء، وللبيع 47100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 117250 جنيه للشراء، وللبيع 117750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 234500 جنيه للشراء، وللبيع 235500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 469000 جنيه للشراء، وللبيع 471000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 703500 جنيه للشراء، وللبيع 706500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 938000 جنيه للشراء، وللبيع 942000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1172500 جنيه للشراء، وللبيع 1177500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.