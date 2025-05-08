ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5366 للشراء في تحديث 10:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 8 مايو الساعة 10:00 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5389 جنيهًا للبيع و5366 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5383 جنيهًا للبيع و5360 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4940 جنيهًا للبيع و4919 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4934 جنيهًا للبيع و4913 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4715 جنيهًا للبيع و4695 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 4041 جنيهًا للبيع و4024 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 3143 جنيهًا للبيع و3130 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3140 جنيهًا للبيع و3127 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2694 جنيهًا للبيع و2683 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2691 جنيهًا للبيع و 2680 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 167603 جنيهًا للبيع و166892 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 177 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 167426 جنيهًا للبيع و166715 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 37720 جنيهًا للبيع و37560 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37680 جنيهًا للبيع و37520 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 10:00 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4695 جنيه للشراء، وللبيع 4715 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23475 جنيه للشراء، وللبيع 23575 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46950 جنيه للشراء، وللبيع 47150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117375 جنيه للشراء، وللبيع 117875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 234750 جنيه للشراء، وللبيع 235750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 469500 جنيه للشراء، وللبيع 471500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 704250 جنيه للشراء، وللبيع 707250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 939000 جنيه للشراء، وللبيع 943000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1173750 جنيه للشراء، وللبيع 1178750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.