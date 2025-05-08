تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5349 للشراء في تحديث 10:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 8 مايو الساعة 10:35 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5371 جنيهًا للبيع و5349 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 17 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 16 جنيهًا ليبلغ 4924 جنيهًا للبيع و4903 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4940 جنيهًا للبيع و4919 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4700 جنيهًا للبيع و4680 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4715 جنيهًا للبيع و 4695 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4029 جنيهًا للبيع و4011 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 13 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4041 جنيهًا للبيع و4024 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3133 جنيهًا للبيع و3120 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3143 جنيهًا للبيع و3130 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2686 جنيهًا للبيع و2674 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2694 جنيهًا للبيع و2683 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 167070 جنيهًا للبيع و166359 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 533 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37600 جنيهًا للبيع و37440 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 120 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 10:35 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4680 جنيه للشراء، وللبيع 4700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23400 جنيه للشراء، وللبيع 23500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46800 جنيه للشراء، وللبيع 47000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 117000 جنيه للشراء، وللبيع 117500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 234000 جنيه للشراء، وللبيع 235000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 468000 جنيه للشراء، وللبيع 470000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 702000 جنيه للشراء، وللبيع 705000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 936000 جنيه للشراء، وللبيع 940000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1170000 جنيه للشراء، وللبيع 1175000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.