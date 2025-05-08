تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5343 للشراء في تحديث 10:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8 مايو الساعة 10:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5371 جنيهًا للبيع و5343 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4924 جنيهًا للبيع و4898 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4700 جنيهًا للبيع و4675 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4700 جنيهًا للبيع و4680 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4029 جنيهًا للبيع و4007 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4029 جنيهًا للبيع و 4011 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3133 جنيهًا للبيع و3117 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3133 جنيهًا للبيع و3120 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2686 جنيهًا للبيع و2671 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2686 جنيهًا للبيع و2674 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 167070 جنيهًا للبيع و166182 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 177 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 167070 جنيهًا للبيع و166359 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37600 جنيهًا للبيع و37400 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3291.86 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 10:40 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4675 جنيه للشراء، وللبيع 4700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23375 جنيه للشراء، وللبيع 23500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46750 جنيه للشراء، وللبيع 47000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116875 جنيه للشراء، وللبيع 117500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 233750 جنيه للشراء، وللبيع 235000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 467500 جنيه للشراء، وللبيع 470000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 701250 جنيه للشراء، وللبيع 705000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 935000 جنيه للشراء، وللبيع 940000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1168750 جنيه للشراء، وللبيع 1175000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.