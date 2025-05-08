ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5360 للشراء في تحديث 10:55 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8 مايو الساعة 10:55 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5389 جنيهًا للبيع و5360 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 17 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 15 جنيهًا ليبلغ 4940 جنيهًا للبيع و4913 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4924 جنيهًا للبيع و4898 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4715 جنيهًا للبيع و4690 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4700 جنيهًا للبيع و 4675 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4041 جنيهًا للبيع و4020 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 13 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4029 جنيهًا للبيع و4007 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3143 جنيهًا للبيع و3127 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3133 جنيهًا للبيع و3117 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2694 جنيهًا للبيع و2680 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2686 جنيهًا للبيع و2671 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 167603 جنيهًا للبيع و166715 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 533 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37720 جنيهًا للبيع و37520 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 8 مايو الساعة 10:55 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4690 جنيه للشراء، وللبيع 4715 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23450 جنيه للشراء، وللبيع 23575 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46900 جنيه للشراء، وللبيع 47150 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117250 جنيه للشراء، وللبيع 117875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 234500 جنيه للشراء، وللبيع 235750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 469000 جنيه للشراء، وللبيع 471500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 703500 جنيه للشراء، وللبيع 707250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 938000 جنيه للشراء، وللبيع 943000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1172500 جنيه للشراء، وللبيع 1178750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.